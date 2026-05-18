Espigão do Oeste caminha pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 14h25

Na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, nossa cidade se uniu em uma só voz pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A Prefeitura realizou a caminhada de mobilização da campanha Faça Bonito, uma ação nacional que chama toda a sociedade para essa causa tão importante.

Profissionais do CRAS, CREAS, SEMED, CAPS, Conselho Tutelar, Superintendência Regional de Educação, alunos e servidores de escolas públicas estaduais, além de pastores das Igrejas Luterana Renascer e Batista Nacional, percorreram as ruas desde o Palácio Laurita Fernandes até a Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot. Durante o trajeto, chamamos a atenção de todos sobre os cuidados essenciais e os sinais de alerta que cada um de nós deve observar.

Proteger nossas crianças e adolescentes é dever de todos. Quando a sociedade se mobiliza, construímos uma rede de cuidado mais forte, capaz de transformar vidas e garantir um futuro com dignidade, segurança e oportunidades para cada jovem espigãoense.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E eu faço parte dessa transformação.

Faça Bonito. Proteja nossas crianças. Denuncie.

Disque 100 - Direitos Humanos

Conselho Tutelar - (69)99306-6107 | (69)98416-0186

Polícia Militar – 190

Polícia Civil – 197