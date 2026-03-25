Campeonato de natação em Ariquemes abre inscrições gratuitas até abril

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 09h30

As inscrições para o 3º Campeonato de Natação de Ariquemes já estão abertas e seguem disponíveis até o dia 4 de abril. A participação é gratuita, e equipes, escolas e projetos esportivos podem garantir presença na competição, que será realizada no município ainda neste mês.

A disputa está marcada para o dia 26 de abril e acontecerá no Clube do SINTERO. A organização ficará a cargo da Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (SEMTEC), responsável por coordenar o evento esportivo.

De acordo com as informações divulgadas, serão entregues medalhas aos atletas que conquistarem o primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. Além disso, as três equipes com maior pontuação geral ao longo das provas receberão troféus como reconhecimento pelo desempenho coletivo.

Os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição por meio dos contatos disponibilizados pela organização: Thiago, pelo telefone (69) 99948-4827, e Sidnei, pelo número (69) 99350-6049.

A expectativa é de que a competição reúna participantes de diferentes iniciativas esportivas, promovendo integração e incentivando a prática da natação no município.