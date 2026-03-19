Astro de filmes de ação, Chuck Norris é hospitalizado nos EUA

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 15h19

O veterano do cinema de ação Chuck Norris, de 86 anos, foi encaminhado a uma unidade de saúde após um episódio ocorrido recentemente durante estadia no Havaí. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que aponta que o ator estava na ilha de Kauai no momento da ocorrência.

Antes de ser levado ao hospital, Norris mantinha sua rotina normalmente, inclusive realizando treinos e atendendo ligações. De acordo com relatos de pessoas próximas, ele demonstrava bom humor, chegando a brincar e rir pouco antes de deixar o local para receber atendimento. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o que motivou a ida ao hospital.

Dias antes, em 10 de março, o artista havia comemorado mais um aniversário. Em suas redes sociais, publicou um vídeo praticando atividades físicas e compartilhou uma mensagem de agradecimento aos fãs. “Eu não envelheço. Eu subo de nível. Estou fazendo 86 anos hoje! Nada como um pouco de ação e diversão em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela chance de continuar fazendo o que amo. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais imaginarão”, escreveu.

Reconhecido mundialmente, Norris construiu carreira em filmes de ação e artes marciais, com participações em produções como “O Voo do Dragão” (1972), ao lado de Bruce Lee, “McQuade, o Lobo Solitário” (1983) e “The Delta Force” (1986), além da série de filmes “Braddock - O Super Comando”.