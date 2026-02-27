PM prende homem por agressão contra ex-companheira em Cacoal

Por PM/RO

Publicada em 27/02/2026 às 13h50

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (26), um homem suspeito de agredir a ex-companheira no bairro Novo Horizonte, em Cacoal. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme o artigo 129, §13º, do Código Penal, em consonância com a Lei Maria da Penha.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h56, após a Central de Operações acionar uma guarnição para averiguar uma denúncia de agressão na Avenida Belo Horizonte. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um casal em via pública e constataram que o homem puxava a mulher pelos cabelos enquanto ela segurava uma criança no colo.

Diante da situação flagrancial, a equipe realizou intervenção imediata para cessar as agressões.

Uma testemunha, que passava pelo local no momento dos fatos, relatou ter presenciado o suspeito puxando a vítima pelos cabelos e praticando agressões físicas, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

À equipe policial, a vítima informou que manteve relacionamento com o agressor por aproximadamente dois anos e que estão separados há cerca de dois meses. Segundo relato, o homem não aceita o fim do relacionamento. Na data do fato, ele teria solicitado que ela levasse o filho do casal até seu apartamento. No local, ao informar que iria embora, a mulher foi impedida de sair, sendo puxada para o interior do imóvel e pressionada contra a parede.

Mesmo com a criança no colo, a vítima conseguiu deixar o apartamento. Ao atravessar a via pública, foi novamente alcançada e agredida com puxões de cabelo e empurrões, situação presenciada pela testemunha.

Diante da materialidade e indícios de autoria, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Conforme a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas para prevenir risco de fuga e garantir a segurança das partes envolvidas e da equipe.

A vítima manifestou interesse em solicitar Medida Protetiva de Urgência contra o agressor. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.