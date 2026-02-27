Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 08h40

Um homem foi detido na noite de quinta-feira (26) após reagir à abordagem policial e ser contido com spray de pimenta em uma residência localizada na Rua Júlia, no bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho. A intervenção ocorreu depois que a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica no imóvel.

De acordo com a PM, ao chegar ao local os policiais se depararam com a situação de agressão e, no momento em que recebeu voz de prisão, o suspeito avançou contra a equipe, o que exigiu o uso de agente químico para imobilização.

Conforme relato policial, o homem teria chegado à residência em estado alterado, batendo no portão e obrigando o filho do casal a abrir a entrada. Em seguida, passou a ofender a esposa e a acusá-la de manter um relacionamento extraconjugal.

Durante o episódio, o suspeito utilizou um rodo para atingir a vítima nas costas, quebrando o cabo do objeto. Ainda segundo a ocorrência, a madeira quebrada teria sido usada na tentativa de feri-la, ação que foi interrompida com a chegada da guarnição.

Após ser contido, o homem foi conduzido e a ocorrência registrada como violência doméstica.