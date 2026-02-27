Motoboy fica gravemente ferido após colidir na lateral de carro

Por hora1rondonia.com

Publicada em 27/02/2026 às 08h50

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo modelo Creta e uma motocicleta Honda foi registrado na manhã desta quinta-feira na rua Emídio Alves Feitosa, conhecida como Rua 3, no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho. A colisão ocorreu no trecho compreendido entre as avenidas Pinheiro Machado e José Vieira Caúla.

De acordo com informações colhidas no local pela equipe de reportagem, o veículo Creta estava estacionado na via e, no momento em que a condutora realizou a conversão à esquerda para retornar pela própria rua, no sentido da avenida José Vieira Caúla, acabou entrando na trajetória de um motoboy que seguia pela Emídio Alves Feitosa realizando entregas.

Sem tempo para frear ou desviar, o motociclista colidiu violentamente contra a porta traseira do lado esquerdo do automóvel. Com o impacto, o profissional foi arremessado e caiu ao solo, sofrendo ferimentos e apresentando suspeita de fratura em um dos membros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Após os atendimentos iniciais, o motoboy foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Sul da capital para avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar também esteve presente para realizar o registro da ocorrência e controlar o trânsito na região até a retirada dos veículos envolvidos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.