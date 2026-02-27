Operação prende suspeitos de tentativa de homicídio e tráfico após confronto entre facções

Por medicionline.com

Publicada em 27/02/2026 às 08h30

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos após uma tentativa de homicídio registrada na manhã desta quinta-feira (26), no município de Presidente Médici (RO). A ocorrência teve início por volta das 10h40, quando a guarnição foi acionada para atender um homem alvejado por disparo de arma de fogo em uma distribuidora da cidade. A vítima foi socorrida ao hospital por populares antes da chegada dos policiais, sendo localizada no local uma arma de fogo artesanal abandonada.

Durante atendimento médico, o homem ferido informou que o autor do disparo seria um indivíduo conhecido como “Talibã”, relatando ainda que o crime estaria relacionado à rivalidade entre facções criminosas atuantes no município. Segundo a vítima, o atentado teria ligação com disparos efetuados contra sua residência na noite anterior. Com base nas informações repassadas, as equipes policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito escondido em uma residência, onde outros envolvidos também foram encontrados após cerco policial.

No imóvel, cuja entrada foi autorizada pelo proprietário, os policiais apreenderam armas artesanais, munições de diversos calibres, porções de substâncias análogas à maconha e cocaína, balanças de precisão, aparelhos celulares, máquina de cartão e materiais utilizados para fracionamento de entorpecentes.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e crime ambiental, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Presidente Médici, onde permanecem à disposição da Justiça.