Semaf recebe especialista em soluções digitais para uma reunião estratégica de alinhamento

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 08h57

Seu atendimento com a Prefeitura vai ficar ainda mais simples! Na manhã desta quinta, 16/02, a equipe da SEMAF recebeu representante de uma empresa especializada em soluções digitais para uma reunião estratégica de alinhamento. O objetivo? Potencializar o nosso chatbot de atendimento, que já está no ar, agora com integração ao WhatsApp e funcionalidades ainda mais eficientes!

A parceria com quem entende do assunto garante que você terá um atendimento mais rápido, mais intuitivo e sem complicação. Tudo na palma da mão, sem filas, sem deslocamento, sem perder tempo. A tecnologia a serviço da sua rotina.