Servidores do Lar da Criança e do Adolescente participam de capacitação em primeiros socorros

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/02/2026 às 09h07

A Prefeitura de Jaru promoveu na tarde da última quarta-feira, 25, um treinamento de primeiros socorros no Lar da Criança e do Adolescente, com o objetivo de capacitar os servidores para agir de forma rápida e segura em situações de emergênc17 servidores participaram da capacitação, que foi ministrada por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), composta pela enfermeira Luana e pelos técnicos de enfermagem Wesley e Wender, que repassaram orientações teóricas e práticas sobre os procedimentos adequados de atendimento inicial.

De acordo com a secretária municipal de desenvolvimento social, Leidiane Lima, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a segurança, o cuidado e a proteção das crianças e adolescentes atendidos pelo município. “ O treinamento tem por objetivo garantir que nossos servidores estejam preparados para agir com segurança e agilidade em qualquer situação de emergência”.

O treinamento atende às diretrizes da Lei nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para profissionais que atuam em estabelecimentos de ensino e espaços que atendem crianças e adolescentes.