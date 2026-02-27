Campus de Guajará-Mirim sedia ciclo de palestras do Projeto Guardiões da Infância da Polícia Federal

Por IFRO

Publicada em 27/02/2026 às 08h50

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, foi sede da ação educativa e preventiva “Projeto Guardiões da Infância”. A iniciativa, promovida pela Polícia Federal, tem como foco a proteção de crianças e adolescentes frente aos riscos do ambiente digital e a prevenção de crimes contra a dignidade infantojuvenil.

O projeto é estruturado de forma estratégica em três etapas distintas, voltadas para a comunicação e a orientação de pais, alunos e educadores, garantindo que toda a comunidade escolar esteja alinhada na construção de um ambiente mais seguro.

As atividades no campus tiveram início no dia 5 de fevereiro durante o Encontro Pedagógico, momento em que foi realizada a etapa voltada aos educadores e à equipe técnica da instituição. No dia 12 de fevereiro, as ações foram direcionadas aos estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Biotecnologia e em Informática, contemplando as turmas dos turnos matutino e vespertino. De acordo com o planejamento do projeto, a etapa voltada aos pais e responsáveis será desenvolvida em uma fase posterior, consolidando o ciclo de conscientização proposto pela corporação.

Segundo a Agente da Polícia Federal, Letícia Silva, “o Guardiões da Infância é um projeto de abrangência nacional da PF que tem como objetivo disseminar informações e orientações sobre prevenção ao abuso sexual infantojuvenil, além de promover noções de cibersegurança para um uso seguro e responsável da internet. No projeto, são abordados temas relevantes para a formação cidadã e a proteção de crianças e adolescentes, como bem-estar e saúde mental, segurança e privacidade na internet, respeito e empatia nas redes sociais, além de relações seguras em ambientes on-line, incluindo prevenção ao cyberbullying e à sextortion”.

A gestão do Campus Guajará-Mirim expressou gratidão à Polícia Federal do município de Guajará-Mirim pelo compromisso com a formação e a proteção dos jovens da região. O agradecimento feito ao Delegado Tiago Mota Martins Teixeira e aos agentes Letícia de Aguiar Avelino da Silva, Patrícia Mariane Rocha de Carvalho e Diego Paludo Bortolli, enfatizou que a presença no ambiente acadêmico reforça a importância da integração entre as instituições para a promoção de uma cidadania digital consciente e segura.