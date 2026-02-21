Pedro Fernandes visita agroindústria de café em Alto Paraíso e defende valorização dos produtores rurais

Por Assessoria

Publicada em 21/02/2026 às 08h10

Valorizar os trabalhadores do campo é reconhecer a dedicação de quem se levanta antes do sol, supera dificuldades e sustenta a base produtiva da nossa região. São eles que movimentam a economia, asseguram o abastecimento das cidades e promovem geração de emprego e renda, contribuindo diretamente para o crescimento e o desenvolvimento sustentável do estado.

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve em Alto Paraíso para uma visita à agroindústria localizada na Linha C-80, responsável pela produção do Café Real, onde conversou com os produtores Lucas Ribeiro e Eliel Ribeiro, conheceu de perto a rotina de trabalho e acompanhou a dedicação de quem movimenta a economia local.



Durante a visita, Pedro Fernandes conheceu a estrutura da propriedade e reforçou o compromisso do mandato com ações que impulsionem a produção, agreguem valor aos produtos locais e promovam geração de emprego e renda no campo. “Cada trabalhador rural carrega nas mãos o desenvolvimento da nossa região, por isso precisamos estar presentes ouvindo, apoiando e garantindo condições para que continuam produzindo, gerando emprego e renda”, reforçou o deputado.



Na ocasião, os produtores também ressaltaram a melhoria realizada na Linha C-80, com a substituição de uma ponte de madeira por tubos de aço corrugado, uma obra realizada por meio de emenda parlamentar do deputado, em parceria com a Prefeitura de Alto Paraíso.

A intervenção trouxe mais segurança, durabilidade e melhores condições de trafegabilidade para produtores e moradores da região. A obra contribui diretamente para o escoamento da produção e para a mobilidade das famílias que dependem da via. “Não é um benefício para uma pessoa, mas para uma comunidade inteira”, destacou o produtor rural Lucas Ribeiro.



Pedro Fernandes destacou que investir em infraestrutura rural é fundamental para fortalecer a agroindústria, ampliar oportunidades e garantir desenvolvimento sustentável para Alto Paraíso e toda a região.