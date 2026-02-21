Deputado Alan Queiroz entrega 37 mil mudas de café clonal para produtores de Candeias do Jamari

Por Jorge Fernando

Publicada em 21/02/2026 às 08h20

A distribuição das mudas de café clonal chega como um importante incentivo aos agricultores do município, que têm na cafeicultura uma das principais fontes de renda (Foto: Ian Machado | Assessor Parlamentar)

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) viabilizou a entrega de 37 mil mudas de café clonal para produtores rurais de Candeias do Jamari. A iniciativa representa um investimento de R$ 80 mil e atende a uma solicitação apresentada pelo assessor Naldo do B&B, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e ampliar a produtividade no campo.

Foto: Ian Machado



O café clonal é reconhecido por sua alta produtividade, resistência e qualidade, características que garantem maior competitividade ao produtor e melhor retorno financeiro.



O recurso destinado pelo parlamentar contribui diretamente para a renovação e ampliação das lavouras, promovendo mais eficiência na produção e incentivando o desenvolvimento econômico local. A iniciativa também reforça o compromisso com o fortalecimento do setor agrícola, responsável por movimentar a economia e gerar empregos na região.



Ao destacar a importância da iniciativa, o deputado Alan Queiroz reafirmou seu compromisso com o produtor rural. “Essas mudas de café clonal representam mais produtividade, mais renda e mais oportunidade para os produtores de Candeias do Jamari. Seguimos atentos às necessidades dos produtores do campo, apoiando quem trabalha e gera riqueza para Rondônia”, enfatizou.



A entrega das 37 mil mudas reforça a atuação do deputado Alan Queiroz em prol do fortalecimento da agricultura em Rondônia, consolidando ações que promovem desenvolvimento, geração de renda e melhores condições para os produtores rurais de Candeias do Jamari.