Semod realiza trabalhos de recuperação asfáltica em vias urbanas do município

Por Assessoria

Publicada em 21/02/2026 às 09h31

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), deu continuidadel aos trabalhos de recuperação asfáltica em vias urbanas do município durante está semana.

As equipes estiveram mobilizadas em ruas do bairro Jorge Teixeira e em parte do bairro Vista Alegre II, executando serviços de tapa-buracos para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança à população.

Mesmo com o período chuvoso, que impacta diretamente a malha viária e dificulta a execução dos serviços, os trabalhos seguem de forma contínua e planejada. A administração municipal reforça que a meta é avançar gradativamente até atender todos os pontos que necessitam de manutenção.

Prefeitura de Espigão do Oeste

Cuidando da cidade, trabalhando por você.