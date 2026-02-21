Jovem são atacados a facadas em festa no centro de Porto velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 21/02/2026 às 10h58

Uma madrugada de carnaval terminou em violência na região central de Porto Velho neste sábado, 21. Dois jovens, um de 18 anos e um adolescente de 15, sofreram uma tentativa de homicídio enquanto participavam das festividades na Avenida Carlos Gomes, um dos principais pontos de concentração de blocos da capital.

De acordo com o relato das vítimas, elas estavam nas proximidades da Praça das Três Caixas D’água quando foram abordadas por um homem desconhecido. Sem motivo aparente, o suspeito desferiu vários golpes de faca contra os jovens e, logo em seguida, fugiu correndo em meio à multidão, não sendo localizado até o momento.

O jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves, sendo atingido no braço, na região da barriga e na cabeça. Já o adolescente de 15 anos foi golpeado no abdômen e no braço. Ambos receberam os primeiros atendimentos ainda no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido à gravidade das perfurações, os dois foram encaminhados às pressas para o Pronto-Socorro João Paulo II. O estado de saúde das vítimas não foi detalhado pela unidade hospitalar, mas elas seguiam sob observação médica durante o início da manhã.

A Polícia Militar foi acionada para realizar buscas na região central, porém, devido ao grande fluxo de pessoas por conta do feriado de Carnaval, a identificação do agressor foi dificultada. Imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos próximos podem auxiliar na identificação do autor do crime.

O caso foi registrado na Central de Polícia e será investigado pela Delegacia de Homicídios. As autoridades reforçam a importância de que qualquer informação sobre o suspeito seja repassada anonimamente via 190 ou pelo disque-denúncia 197.