Família Asfaltão mantém o tradicional de Desfile na comunidade

Por Assessoria

Publicada em 21/02/2026 às 12h00

O desfile da Família Asfaltão ocorrerá neste sábado dia 21 de fevereiro. Concentração às 15hs e desfile às 17hs.

Mesmo com a confirmação do desfile oficial das Escolas de Samba, para o mês de abril, a Família Amarelo, Preto e Branco, mantém a programação do seu já tradicional desfile na comunidade. Desta vez esta manifestação cultural vem com a responsabilidade de fazer um Desfile Técnico visando o desfile oficial previsto para os dias 18 e 19 de abril.

O Desfile na Comunidade foi uma iniciativa nascida em 2014, em função da falta de compromisso e respeito com a cultura popular, fato demonstrado com a desvalorização do desfile das Escolas de Samba da cidade de Porto Velho, que não vinha com um calendário regular.

A força, união e garra comum a um Tigre, uns dos símbolos do GRES Asfaltão, incorporada por componentes da Escola, fortalece a cada dia a capacidade e o poder de resiliência e naturalmente torna a Família Asfaltão um exemplo de Resistência. Por fazemos questão de dizer: "...É tanta harmonia, que me arrepia e faz nosso povo cantar mais feliz..."

O encontro com a cultura popular deste sábado é na Jacy Paraná, entre Brasília e Getúlio Vargas, reduto do samba e da poesia.

A Escola, ou melhor, a Família Asfaltão que segue de fronte erguida e rosto sereno, aguarda você!