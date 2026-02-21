Instalação de ecobueiros avança em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/02/2026 às 11h45

Implementada no ano passado, a política de instalação de ecobueiros em Porto Velho segue intensificada em 2026. Também denominados de “bueiros inteligentes”, esse sistema de limpeza urbana atua como uma barreira que impede o avanço de detritos mais pesados e poluentes para dentro da rede de drenagem, além de evitar que resíduos cheguem aos rios e canais da cidade.

Nesta última quinta-feira (19), novos pontos da cidade começaram a receber a intervenção com a implantação dos equipamentos. Inicialmente, serão contempladas as avenidas Carlos Gomes, Sete de Setembro, José Amador dos Reis, Mamoré e Rio de Janeiro, vias de grande fluxo diário.

Os ecobueiros são aliados no trabalho desempenhado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

A iniciativa é fruto de ação integrada entre as pastas executivas: o material foi adquirido pela Emdur, enquanto a instalação e a manutenção estão sendo executadas pelas equipes da Seinfra.

Para o prefeito Léo Moraes, o ecobueiro integra uma série de medidas voltadas para que Porto Velho se consolide como uma cidade com infraestrutura mais eficiente e preparada para enfrentar os desafios das alagações urbanas.

“É um trabalho que vem sendo desempenhado com estratégia, dedicação e inteligência. Os ecobueiros funcionam como uma barreira: as grades atuam como filtros, permitindo que as equipes de limpeza urbana retirem os resíduos diariamente. É mais qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.

De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, foram adquiridos 500 cestos para ecobueiros, que serão instalados em toda a cidade conforme o cronograma da Seinfra.

“Esses equipamentos têm a possibilidade de receber sensores, que serão adquiridos em breve. Quando estiverem cheios, será enviado um sinal para que possamos realizar a limpeza com mais eficiência”, explicou.

O secretário municipal de Infraestrutura lembra que a ação integra o compromisso permanente da gestão com a manutenção da cidade. “Nosso compromisso é manter a cidade limpa e com a rede de drenagem funcionando. A instalação dos ecobueiros fortalece esse trabalho preventivo e exige também a colaboração da população para evitar o descarte irregular de resíduos”, destacou.

Os ecobueiros integram a “Operação Cidade Limpa”, pacote de obras e serviços voltado à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de alagamentos na capital.