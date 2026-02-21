Homem é preso após manter ex-patrão amarrado e roubar caminhão

Por pvhnoticias.com

Publicada em 21/02/2026 às 11h05

Um homem foi preso nesta sexta-feira (20), acusado de roubo e sequestro em uma fazenda localizada no distrito de Triunfo, município de Candeias do Jamari.

Segundo a PM, o indivíduo armado rendeu o Ex-patrão na fazenda, amarrou e trancou a vítima em um dos cômodos e depois fugiu levando um caminhão Mercedes-Benz, seguindo pela BR-364.

Depois de algumas horas a vítima conseguiu se soltar e acionar a PM. Durante as buscas as guarnições conseguiram localizar e interceptar o veículo já nas proximidades do distrito de Jacy-Paraná.

O suspeito confessou ter cometido o crime motivado por vingança, pois havia sido demitido pela vítima e iria trabalhar com o caminhão roubado em Vista Alegre do Abunã. Com ele ainda foram apreendidos celulares e outros pertences da vítima.