Tio e sobrinha baleados em ataque a tiros na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 21/02/2026 às 10h50

Um homem de aproximadamente 25 anos e a sobrinha dele, uma criança de apenas seis anos, foram vítimas de um violento ataque a tiros na noite desta sexta-feira, na Avenida Pinheiro Machado, bairro Teixeira, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem do site Hora1Rondonia, as vítimas estavam em frente a uma residência quando dois criminosos chegaram ao local ocupando uma motocicleta. O passageiro sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção ao homem e à criança, que foram atingidos. Após o atentado, a dupla fugiu em alta velocidade tomando rumo ignorado.

Mesmo feridos, o homem e a menina foram socorridos rapidamente por familiares e colocados em um carro particular, sendo levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, onde receberam os primeiros atendimentos médicos. Devido à gravidade dos ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo, as vítimas precisaram ser transferidas com urgência para a emergência do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado das vítimas. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), que busca identificar a autoria e a motivação do ataque criminoso.

A polícia não descarta nenhuma hipótese, e imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar nas investigações. Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das apurações.