Mandato de Gislaine Lebrinha garante R$ 300 mil para saúde municipal do Vale do Anari

Por Julia Cardoso

Publicada em 21/02/2026 às 11h55

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) entregou R$ 300 mil ao município de Vale do Anari para reforçar a saúde pública local. O recurso atende solicitação apresentada pelo vereador Mazinho, que levou a demanda do município ao mandato parlamentar. A entrega contou com a presença do prefeito Cleone e do vereador solicitante, que acompanharam a formalização do repasse.



O recurso será destinado ao hospital municipal, com aplicação na manutenção de veículos, aquisição de combustível e compra de equipamentos. A iniciativa melhora as condições de funcionamento da unidade e reforça o atendimento à população.



Segundo a deputada, o mandato atua a partir das demandas apresentadas pelas lideranças e pelos moradores de cada município. “Esse recurso melhora a estrutura do hospital e assegura mais qualidade no atendimento à comunidade”, afirmou.



Gislaine Lebrinha tem destinado recursos aos municípios do interior de Rondônia com prioridade para a saúde pública. A parlamentar afirma que a parceria com o Governo do Estado amplia a capacidade de investimento e permite atender demandas essenciais de cada cidade.



A deputada ressaltou que o mandato atua em conjunto com lideranças locais e com a população, que apresenta as necessidades mais urgentes de cada município. Segundo ela, o trabalho parlamentar depende da escuta ativa da comunidade e do alinhamento com as lideranças locais para que os recursos cheguem onde há maior necessidade.