Após mensagem homofóbica, Evaristo Costa responde: “não é da sua conta”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/02/2026 às 10h30

O jornalista Evaristo Costa usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para expor uma mensagem que classificou como preconceituosa. O comunicador compartilhou nos stories do Instagram o conteúdo enviado por uma internauta e respondeu publicamente à publicação.

Na mensagem recebida, a mulher pedia que ele não tornasse pública sua orientação sexual. “Lindo, por favor não saia do armário nunca você é papai é vergonhoso para com todos. Sou sua amiga e fã, oro por você sempre”, escreveu.

Evaristo decidiu se manifestar diretamente sobre o teor do comentário e rebateu as declarações. Em resposta, apontou o que considerou inadequado na abordagem.

Maria, boa tarde. Leio todos os comentários, mas o seu não poderia deixar sem resposta. 1° Seu comentário é extremamente homofóbico, e isso sim é vergonhoso. 2° Não é da sua conta minha orientação sexual. 3° Dispenso ‘amigas’ xenofóbicas, racistas, homofóbicas.

A publicação repercutiu entre seguidores, que comentaram a postura do jornalista ao confrontar a mensagem. O episódio reacende o debate sobre preconceito e ataques direcionados a figuras públicas nas redes sociais.