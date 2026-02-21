Corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/02/2026 às 10h17

Os restos mortais dos cinco integrantes da banda Mamonas Assassinas passarão por exumação na próxima segunda-feira (23). A medida foi definida em comum acordo entre familiares dos músicos e ocorre quase três décadas após a tragédia que marcou o país.

A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Segundo a publicação, a decisão partiu das famílias e já está formalizada.

A exumação faz parte de um procedimento previamente autorizado para que os restos mortais sejam cremados. As cinzas serão utilizadas no plantio de árvores na cidade de Guarulhos (SP), onde os integrantes viviam antes do acidente. A iniciativa pretende criar uma forma simbólica de homenagem permanente ao grupo.

Relembre o acidente

Os Mamonas Assassinas morreram em 2 de março de 1996, após a queda de um jato Learjet 25D. A aeronave tentou pousar em São Paulo, arremeteu e acabou colidindo contra a Serra da Cantareira. Não houve sobreviventes.

Na época, o grupo vivia o auge da carreira, com músicas que lideravam as paradas e forte presença na televisão. A morte repentina provocou grande comoção nacional, e o velório em Guarulhos reuniu milhares de fãs.

A decisão anunciada agora reacende a memória de um dos episódios mais impactantes da música brasileira dos anos 1990.