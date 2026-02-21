Anitta anuncia pausa no relacionamento com Ian Bortolanza: “Comemorei cedo demais”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/02/2026 às 10h22

Depois de cerca de um ano juntos, Anitta e Ian Bortolanza decidiram dar um tempo no relacionamento. A informação foi confirmada pela própria artista em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

A cantora explicou que a decisão foi influenciada pelo ritmo intenso de trabalho retomado neste início de ano. Segundo ela, o período anterior havia sido mais tranquilo profissionalmente, o que favoreceu a convivência do casal. Com a agenda cheia novamente, surgiram dificuldades para equilibrar vida pessoal e compromissos.

Eu acho que eu comemorei cedo demais esse negócio de conciliar namoro com trabalho.

Ela destacou que a mudança brusca na rotina exigiu uma adaptação que não ocorreu de forma imediata.

Tive um ano muito tranquilo, em que trabalhei muito pouco, quase nada. Então, foi muito fácil viver todas as nuances e uma relação nessa tranquilidade. Quando eu comecei a trabalhar muito em janeiro, aí o bicho pegou um pouco mais. A gente custou para se adaptar.

Prioridade à carreira neste momento

Anitta afirmou que, neste momento, a prioridade é a agenda profissional. Ainda assim, deixou claro que não houve rompimento definitivo e que mantém admiração pelo ex-companheiro.

Nem tudo está perdido. Ele é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Não tenho nem palavras, nada de ruim para falar do Ian. É uma pessoa incrível.

A artista também comentou o desafio de vivenciar questões íntimas sob constante exposição.

É babado ser pessoa pública, né? Porque coisas que acontecem, normalmente, em qualquer relacionamento… Quando você é uma pessoa pública vira uma coisa que você tem que ir falando.

O casal mantinha o relacionamento de forma discreta, apesar da visibilidade natural que envolve a vida da cantora.