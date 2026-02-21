APAE convida população para lançamento do leilão solidário que apoiará atendimentos na entidade

Por Assessoria

Publicada em 21/02/2026 às 09h21

A APAE de Jaru anunciou o lançamento oficial do leilão solidário promovido pela instituição, um evento que tem como objetivo reunir a comunidade e arrecadar recursos para fortalecer as atividades e os atendimentos realizados pela entidade no município.

De acordo com o convite divulgado, o lançamento do leilão acontecerá no dia 23 de fevereiro de 2026, às 8h, na sede da própria APAE em Jaru. O momento será dedicado à apresentação da iniciativa, além de promover um encontro de confraternização entre apoiadores, produtores rurais e a comunidade em geral.

O leilão tradicionalmente conta com a participação de colaboradores e doadores que contribuem com animais e outros itens, cuja arrecadação é destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela instituição, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A organização destaca que a presença da população é considerada importante para fortalecer a ação solidária e ampliar o alcance do trabalho realizado pela entidade no município.

O evento é promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaru.