Manutenção em adutora da Caerd corrigiu vazamento às margens do Rio Mamoré

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 21/02/2026 às 09h10

Na tarde de quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, um morador do bairro Tamandaré, em Guajará-Mirim (RO), encaminhou ao jornal Guajará Notícias imagens que mostravam um vazamento em uma adutora de transmissão de esgoto operada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), nas proximidades do antigo matadouro municipal, área onde nas proximidades está localizada a estação de tratamento de esgoto do município.

O material indicava que, em decorrência do rompimento da tubulação, havia lançamento de efluente nas águas do Rio Mamoré. Após tomar conhecimento da ocorrência, a direção do Guajará Notícias encaminhou as imagens à gerência local da companhia para verificação técnica.

Em resposta enviada na tarde desta sexta-feira (20), a gerente de negócios da CAERD em Guajará-Mirim, Creuzelina Ângela Ribeiro, informou que a avaria foi provocada por processo de erosão fluvial nas margens do rio. Segundo a explicação técnica, o desmoronamento do talude ocasionou o solapamento da base de apoio da adutora, comprometendo a integridade da tubulação.

De acordo com a companhia, equipes de manutenção foram mobilizadas ainda nas primeiras horas após a identificação do problema. A intervenção corretiva foi executada e, conforme a gerência, o vazamento foi contido com êxito, restando apenas ações complementares de recuperação estrutural do local.

A CAERD também esclareceu que o odor forte percebido por frequentadores da área não estaria relacionado ao sistema de esgotamento sanitário, mas sim a resíduos de pescado — como escamas e vísceras — deixados por usuários às margens do rio. A empresa orienta que os frequentadores evitem o descarte inadequado desses materiais.

Quanto à recomposição definitiva da área afetada pela erosão, a companhia informou que o serviço depende da estabilização das condições climáticas. Em razão do período de chuvas intensas na região, a execução de obras de contenção e recuperação do talude está temporariamente inviável, devendo ser programada assim que houver condições técnicas seguras para intervenção.