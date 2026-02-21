Motorista morre em colisão frontal entre carro e carreta na BR-364

Por portalp1.com

Um condutor de nome e idade ainda não divulgado pelas autoridades, morreu após um acidente de trânsito na noite de sexta-feira,20, envolvendo dois veículos na BR-364 em Ouro Preto do Oeste (RO), cerca de 334 km de Porto Velho. A vítima faleceu no local.

Um automóvel de passeio bateu de frente com uma carreta nas proximidades do km 12, em Ouro Preto do Oeste sentido ao município de Ji-Paraná; com a força do impacto o condutor do veículo pequeno faleceu instantaneamente.

A equipe de socorro da concessionária Nova 364 esteve no local.