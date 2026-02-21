Ezequiel Neiva destaca parceria com governo do estado na manutenção da RO-420, em Nova Mamoré

Por Alexandre Almeida

Publicada em 21/02/2026 às 08h20

Vistoria ocorreu no trecho entre o distrito de Nova Dimensão e o município (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) esteve em Nova Mamoré para acompanhar de perto as obras executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na RO-420, conhecida como Linha D. A vistoria ocorreu no trecho entre o distrito de Nova Dimensão e a sede do município, considerado estratégico para o escoamento da produção e a mobilidade da população.

A ação atende a uma solicitação apresentada pelosvereadores Adalto Ferreira (União Brasil) e Toinho Barroso (União Brasil), pelo secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Abílio Baiano, e ex-vereador Zé Carlos, contribuindo diretamente com a gestão do prefeito Marcélio Brasileiro (PL).



Segundo o parlamentar, a recuperação da rodovia representa um avanço importante para a região.“É gratificante ver que o nosso pedido foi atendido com responsabilidade e compromisso”, destacou Ezequiel Neiva durante a visita técnica.

RO-420 é fundamental para o acesso aos distritos de Nova Mamoré (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

O deputado também agradeceu ao governo do estado pelo atendimento ágil da demanda. “Agradecimento ao nosso governador Marcos Rocha (PSD), por atender nossas reivindicações e nossas solicitações para a manutenção da Linha D. Uma rodoviaimportantíssima para o desenvolvimento da região em nosso estado de Rondônia”, frisou.

De acordo com o parlamentar, a RO-420 é fundamental para garantir mais segurança, trafegabilidade e desenvolvimento econômico, especialmente para produtores rurais que dependem da estrada para o transporte de mercadorias.

“Essa rodovia precisa de manutenção constante, e seguimos vigilantes, sempre acionando o DER para que os trabalhos avancem e atendam a população como ela merece. Quando há parceria e compromisso, os resultados aparecem”, enfatizou.