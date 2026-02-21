Casos suspeitos de Mpox devem procurar UPAs 24h; unidades estão preparadas para atender o público reduzir risco

Por Taiana Mendonça

Publicada em 21/02/2026 às 08h56

A prefeitura de Porto Velho junto com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) atualizou a orientação de atendimento para casos suspeitos de Mpox em Porto Velho.

A partir de agora, pessoas com sintomas compatíveis com a doença devem procurar preferencialmente as unidades de pronto atendimento 24 horas da rede municipal.

A Semusa lembra que o paciente não terá atendimento negado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). No entanto, para reduzir o risco de transmissão em outros pontos da rede e garantir maior agilidade na assistência, a orientação é que casos suspeitos busquem diretamente às unidades de urgência e emergência.

A medida foi adotada porque, ao procurar inicialmente uma UBS, o paciente suspeito tende a ser posteriormente encaminhado para unidades de pronto atendimento, o que pode gerar deslocamentos desnecessários.

Onde procurar atendimento?

Devem buscar avaliação pessoas que apresentem sintomas como febre, ínguas e lesões na pele, incluindo na região genital

A orientação é que casos suspeitos se dirijam preferencialmente às unidades:

UPA Leste (Provisória) — Rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a Rua Plácido de Castro, bairro Juscelino Kubitschek (JK)

UPA Sul — Rua Urtiga Vermelha S/N (esquina com Avenida Jatuarana), bairro Nova Floresta

Pronto Atendimento Dra. Ana Adelaide — Rua Padre Chiquinho, nº 1060, bairro Pedrinhas

Pronto Atendimento José Adelino da Silva (Pronto-socorro) — Rua Órion, 11646, bairro Ulisses Guimarães

A Secretaria reforça que mantém vigilância ativa sobre a doença no município e orienta a população a evitar contato direto com lesões de pele de outras pessoas, não compartilhar objetos de uso pessoal e procurar atendimento ao surgimento de sintomas.

"Importante a população ficar informada que a prefeitura disponibiliza toda sua estrutura de saúde das UPAs, para que os casos notificados sejam tratados por meio das nossas equipes", disse o prefeito Léo Moraes.

"Nas unidades de pronto atendimento temos equipes de saúde preparadas para orientar a população e adotar as medidas necessárias para cada paciente", afirmou Jaime Gazola, médico e Secretário Municipal de Saúde (Semusa).

A prefeitura por meio da Semusa segue monitorando continuamente o cenário epidemiológico em Porto Velho.