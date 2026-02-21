“Nunca rejeite certas mulheres”: Fiuk reage a críticas de Ana Paula Renault no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/02/2026 às 10h00

O nome de Fiuk voltou a circular nas redes após comentários feitos por Ana Paula Renault dentro do Big Brother Brasil 26. Nesta sexta-feira (20), o artista usou seus perfis para rebater as declarações exibidas no programa.

Segundo Fiuk, as críticas estariam ligadas a ressentimentos antigos. Em publicação, ele afirmou que pessoas estariam utilizando seu nome para gerar conflitos e influenciar o público.

Ela lá dentro e outra pessoa aqui fora que não vale a pena citar. Criando confusão com o meu nome. Afetando de uma maneira egoísta a vida de outras pessoas, só porque sentem raiva de mim. Movimentando o público para tirar pessoas do programa.

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 também insinuou que a origem do incômodo poderia estar relacionada a uma rejeição no passado.

O bom é que vocês assistiram a minha edição desde o início. Eu aprendi uma coisa dolorosa na vida. Que me custa muito caro até hoje. Aprenda essa lição. Nunca rejeite certas mulheres ou faça elas se sentirem rejeitadas. Vocês estão vendo o que acontece.

As falas foram interpretadas como indireta à jornalista, que comentou sua postura na edição vencida por Juliette Freire.

Durante conversa com outra participante, Ana Paula questionou declarações feitas por Fiuk na época em que esteve no reality.

O cara é filho do Fábio Jr., quer se fazer de pobre coitado que tem que vender as coisas para comprar os carros dele de drift?

O embate entre ex-BBBs de temporadas diferentes ampliou a repercussão nas redes e mobilizou torcidas do programa.