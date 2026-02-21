Homem é morto a facada após briga com a parceira durante a madrugada

Por Folha do Sul

Publicada em 21/02/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado foi morto a facada pela própria companheira no bairro Eldorado, na cidade de Cerejeiras. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 21, a autora foi presa e já prestou depoimento na Polícia Civil.



O FOLHA DO SUL ON LINE não teve acesso ao teor do depoimento da mulher, mas apurou que ela e o companheiro estavam bebendo em um bar antes da tragédia; quando os dois chegaram em casa, uma discussão evoluiu para briga física.



No momento em que o homem investiu contra a parceira, tentando agredi-la, ela reagiu e desferiu a facada que o matou na hora. Após a morte do suposto agressor, a mulher foi presa e chegou à Delegacia da Polícia Civil com várias lesões pelo corpo.



A POLITEC de Vilhena já foi acionada e está a caminho da cidade vizinha para colher informações sobre o homicídio. As informações publicadas neste texto são preliminares e serão checadas pela reportagem, que seguirá acompanhando os desdobramentos do caso.