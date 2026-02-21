Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas

Por PC/RO

Publicada em 21/02/2026 às 09h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia realizou, na tarde desta sexta-feira (20), o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de E.F da S., investigado pelo crime de tráfico de drogas.

A ação foi desencadeada após a equipe policial receber informações de que o foragido estaria se deslocando para Espigão d’Oeste em um ônibus. Diante dos dados levantados, os policiais civis montaram estratégia de abordagem na entrada do município.

O coletivo foi interceptado de forma segura, sendo realizada a abordagem e identificação do passageiro alvo do mandado judicial. Após a confirmação da ordem de prisão, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe.

A Polícia Civil reforça que o êxito da ação demonstra o comprometimento da instituição no combate ao tráfico de drogas e na retirada de foragidos da Justiça de circulação, garantindo maior segurança à população.

Destacamos ainda a importância da colaboração da sociedade por meio de denúncias anônimas através do 197, que contribuem de forma decisiva para o enfrentamento à criminalidade.