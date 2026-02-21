Governo de Rondônia investe 28 milhões em equipamentos e entrega primeira lancha blindada para Segurança Pública

Por Gerlen Oliveira

O governo de Rondônia realizou, na sexta-feira (20), no espaço da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH), em Porto Velho, a entrega de novos equipamentos e soluções tecnológicas que marcam um dos maiores investimentos recentes na área da segurança pública estadual. A iniciativa integra o projeto de reaparelhamento das Unidades de Segurança Pública do Estado e ultrapassa R$ 28 milhões em investimentos.

O destaque da cerimônia foi a entrega da primeira lancha blindada do estado, modelo Aruanã 38, adquirida para atuação em operações policiais estratégicas. A embarcação, no valor de R$ 3,3 milhões, tem capacidade para 8 tripulantes equipados na cabine e outros 3 na praça de popa, sendo projetada para missões de patrulhamento, enfrentamento ao tráfico de drogas e combate a crimes ambientais nas regiões ribeirinhas.

Leve, rápida, polivalente e de baixo custo de manutenção, a lancha blindada foi desenvolvida para situações de combate, garantindo maior proteção às equipes. A aquisição integra a iniciativa de criação do Núcleo de Operações Ribeirinhas no âmbito da segurança pública, ampliando a presença do Estado em áreas de difícil acesso e reforçando o enfrentamento à criminalidade nas vias fluviais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do investimento histórico para fortalecer as forças de segurança. “Estamos promovendo um avanço significativo na estrutura das nossas instituições. São mais de R$ 28 milhões aplicados em tecnologia, mobilidade e equipamentos, incluindo a primeira lancha blindada da história de Rondônia. Isso significa mais proteção para nossos profissionais e mais segurança para a população”, ressaltou.

Além da embarcação, foram entregues 700 armas eletroeletrônicas de incapacitação neuromuscular, no valor de R$ 2.334.000,00, destinadas às forças de segurança, ampliando o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo nas ocorrências.

Foram entregues 783 pistolas CZ para PM

Reforçando o armamento institucional, também foram entregues 783 pistolas CZ, adquiridas por meio de emendas parlamentares, no valor de R$ 1.600.000,00, fortalecendo a capacidade operacional das corporações.

Somam-se aos investimentos a entrega de 310 carabinas calibre 9mm, no valor total de R$ 3.959.300,00, sendo R$ 2.275.500,00 oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública e R$ 1.683.800,00 de recursos próprios do Estado. O novo armamento amplia o poder de resposta das forças policiais, garantindo mais eficiência nas ações ostensivas e especializadas.

Os investimentos incluem ainda a implantação de infraestrutura de segurança de rede para a Polícia Civil e a aquisição de solução especializada para investigação na Dark Web, totalizando R$ 8,7 milhões. As ferramentas reforçam a proteção de dados e fortalecem o combate ao crime organizado e aos delitos cibernéticos.

Outro avanço importante foi a entrega de equipamentos de automação para o Laboratório da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos (RIBPG) da Polícia Técnico-Científica, além de tablets, equipamentos de armazenamento, drones e computadores, somando R$ 3.279.021,90, permitindo maior agilidade na identificação de suspeitos por meio do cruzamento de perfis genéticos.

Foram entregues 10 micro-ônibus, seis para a PMRO, dois para o CBMRO e dois para a PCRO

O reaparelhamento contemplou ainda a entrega de 10 micro-ônibus seis para a Polícia Militar, dois para o Corpo de Bombeiros Militar e dois para a Polícia Civil no valor de R$ 6.778.000,00, além de um caminhão de combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros Militar, no valor de R$ 2.439.990,00, ampliando a mobilidade e a capacidade de resposta das forças de segurança.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania Felipe Vital, ressaltou que o volume de recursos demonstra o compromisso do governo com a modernização estrutural das instituições. “Estamos fortalecendo a segurança pública com investimentos robustos em armamentos, tecnologia, mobilidade e inteligência. Esse conjunto de ações garante melhores condições de trabalho aos nossos profissionais e mais proteção à sociedade”.

Do total aplicado, os recursos são provenientes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Estadual de Segurança Pública, de emendas parlamentares e de recursos próprios do Estado. O conjunto de investimentos consolida uma nova fase de modernização da segurança pública em Rondônia, com foco em eficiência, tecnologia e presença operacional em todo o território estadual.