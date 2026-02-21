Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/02/2026 às 09h00

A definição dos classificados para as semifinais do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 pode avançar neste fim de semana com a realização da 11ª rodada, composta por três confrontos.

O Gazin Porto Velho Esporte Clube, que lidera a competição com 20 pontos, já tem presença assegurada na próxima fase e não entra em campo, pois cumpre folga na tabela.

Na disputa direta pela classificação, o Ji-Paraná Futebol Clube, vice-líder, necessita apenas de um empate para garantir matematicamente a vaga. A equipe enfrenta o Barcelona Futebol Clube no domingo (22), às 15h30, no Estádio Biancão, em Ji-Paraná.

A rodada será aberta no sábado (21), quando o Rondoniense Social Clube recebe o União Cacoalense às 16h, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O encerramento ocorrerá também no domingo (22), às 17h30, com o confronto entre Guaporé Futebol Clube e Sport Club Genus, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura.