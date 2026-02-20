Guaporé enfrenta o Genus em casa pelo Campeonato Rondoniense e convoca torcida para partida

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 14h30

O Guaporé Futebol Clube, de Rolim de Moura, confirmou a realização de mais uma partida válida pelo Campeonato Rondoniense, marcada para este domingo, 17 horas em casa.

O confronto será diante do S.C. Genus, em duelo previsto para ocorrer com mando do time rolimourense.

A partida foi anunciada pelo clube como um novo compromisso dentro da competição estadual, com destaque para o apoio da torcida nas arquibancadas durante o jogo. A mobilização foi apresentada como parte do ambiente de incentivo à equipe ao longo do confronto.

O encontro integra a agenda do Guaporé no Campeonato Rondoniense e representa mais um desafio da equipe na temporada, com a expectativa de presença do público local para acompanhar o duelo contra o Genus.