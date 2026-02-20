Por João Rafael Costa

Torneios continentais movimentam a semana. Paulistão entra nas quartas de final neste fim de semana. No Tabelinha: Campeonato Estadual, Copa do Brasil e torneio juvenil.

Paulistão 2026: interior desafia a hegemonia dos grandes nas quartas. Flamengo tropeça na Argentina e Lanús sai na frente pela Recopa. Brasileiros são batidos fora de casa e precisam de virada para seguir no torneio.

Paulistão - Com Novorizontino no topo e Capivariano surpreendendo, fator casa será decisivo no fim de semana.

A primeira fase do Paulistão chegou ao fim com um recado claro: o interior veio para brigar. O Novorizontino desbancou os gigantes, garantiu a melhor campanha e chega como favorito para encarar o Santos no domingo (22). Já o Red Bull Bragantino ostenta a defesa menos vazada (apenas 2 gols) para o duelo contra o São Paulo.

Os Confrontos:

Sábado (21): Bragantino x São Paulo (17h30) | Palmeiras x Capivariano (19h30)

Domingo (22): Novorizontino x Santos (15h) | Portuguesa x Corinthians (19h30)

Sem clássicos nesta etapa, a promessa é de equilíbrio total. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O peso da camisa conta, mas o excelente momento do Capivariano e a força dos mandantes prometem surpresas. Quem avança para a semi no dia 1º de março?

Recopa - O Flamengo iniciou a decisão da Recopa Sul-Americana com o pé esquerdo. Na noite de quinta (19), o Lanús fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0. Superior no confronto entre os campeões continentais, o time argentino agora joga pelo empate na volta.

Para erguer a taça, o Mengão precisa vencer por dois gols de diferença no Rio. Vitória simples leva o jogo para a prorrogação. A decisão final será no Maracanã na quinta-feira (26).

Libertadores - Noite difícil para o Brasil na Pré-Libertadores. O Bahia visitou o O’Higgins (CHI) e acabou superado por 1 a 0, com gol de Francisco González. Já o Botafogo, sofrendo com a altitude boliviana, também caiu por 1 a 0 diante do Nacional Potosí.

Com os resultados, as duas equipes precisam vencer os jogos de volta na próxima semana para evitar a eliminação precoce. A luta pela vaga na fase de grupos continua!

Tabelinha Rondoniense

Líder bate o Rondoniense no Aluízio Ferreira; Barcelona também vence na rodada. Clubes rondonienses garantem classificação heroica e bônus de R$ 830 mil. Clubes têm até 28 de fevereiro para confirmar participação nas categorias Sub-11 a Sub-17.

Rondoniense 2026 - O Gazin Porto Velho segue imbatível! Com gol de Maurício, a equipe venceu o Rondoniense por 1 a 0 e chegou aos 23 pontos, isolando-se no topo da tabela. No mesmo estádio, o Barcelona bateu o União Cacoalense em um jogaço de cinco gols: 3 a 2.

Classificação:

Porto Velho: 23 pts

Ji-Paraná: 19 pts

Guaporé: 17 pts

A bola volta a rolar no sábado (21) com Rondoniense x União Cacoalense. No domingo, o Ji-Paraná encara o Barcelona.

Copa do Brasil - Noite de gala para Rondônia! O Ji-Paraná venceu o Pantanal-MS por 2 a 0 no Biancão, mantendo sua invencibilidade na temporada. Já o Guaporé fez história em sua estreia: buscou o empate contra o Galvez-AC e avançou nos pênaltis (3x2), com defesas decisivas do goleiro Luiz Henrique.

Além da vaga, cada time faturou cerca de R$ 830 mil. Na próxima fase, o "Galo da BR" encara o Ypiranga-RS (25), enquanto o Guaporé visitará o Juventude-RS (5 de março).

FFER - A Federação de Futebol de Rondônia (FFER) deu a largada para a temporada de base 2026. Clubes filiados devem formalizar o interesse por e-mail até o dia 28 de fevereiro. O número de inscritos definirá o formato das competições.

O grande atrativo fica para as categorias Sub-15 e Sub-17: os campeões estaduais garantem vaga direta na Copa do Brasil de 2027. É a chance de ouro para os jovens talentos rondonienses brilharem no cenário nacional!

