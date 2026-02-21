Por assessoria

Publicada em 21/02/2026 às 08h50

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe de Epidemiologia e da equipe de Endemias, promoveu uma série de ações educativas voltadas à prevenção da dengue, zika e chikungunya no município. A iniciativa teve como foco principal a conscientização da população, especialmente no ambiente escolar, por meio de panfletagem e orientações preventivas.

As atividades começaram no dia 11 de fevereiro de 2026, com a distribuição de panfletos no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM). Já no dia 19 de fevereiro, a mobilização foi ampliada e contemplou diversas unidades de ensino, incluindo a Escola Nilson Silva, a Escola Aluizio Pinheiro Ferreira e a Escola Carlos Drummond de Andrade (CDA).

No dia 20 de fevereiro, também foi realizado um pit stop de panfletagem no semáforo, contando com a participação de vários servidores da saúde, que abordaram motoristas e pedestres com orientações sobre a prevenção das arboviroses.

Além das ações nas escolas estaduais, as equipes também estiveram presentes na Feira Livre do município, levando informações importantes à população sobre como eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho de conscientização terá continuidade. A partir do dia 23 de fevereiro, as ações educativas serão estendidas às escolas municipais, reforçando o compromisso do município com a prevenção e o combate às arboviroses.

A orientação das equipes é que a população mantenha cuidados simples no dia a dia, como evitar água parada em recipientes, manter caixas d’água bem vedadas e limpar regularmente calhas e quintais. A participação da comunidade é considerada fundamental para reduzir os riscos de proliferação do mosquito e proteger a saúde de todos.