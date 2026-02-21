Deputada Federal Sílvia Cristina recebe o título de cidadã honorária de Vilhena

Por Assessoria

A deputada federal Sílvia Cristina foi agraciada com o título honorário de cidadã de Vilhena. A honraria é uma iniciativa do vereador Jander Rocha e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. A solenidade de entrega ocorreu na noite desta sexta-feira (20), na Câmara de Vereadores, com a presença de autoridades locais, empresários e da comunidade.

“É sempre uma emoção, uma alegria e um orgulho quando recebemos o reconhecimento do nosso trabalho. E o título de cidadã honorária de Vilhena é uma ação que reconhece a nossa parceria com o município e o nosso cuidado com as pessoas. Vilhena é uma cidade de gente empreendedora, determinada e que muito contribui com o desenvolvimento de Rondônia. É uma honra me tornar cidadã desta cidade especial”, disse a deputada.

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, o produtor rural Marcelo Lucas, vereadores, empresários, representantes de entidades e o público em geral, prestigiaram a solenidade de entrega.

“A deputada fez muito por Vilhena, tendo como ponto alto de sua atuação a implantação do Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer na cidade, que já atendeu milhares de pessoas, de todo o Cone Sul. Esse título reconhece a sua atuação e seu empenho por nosso município, em todas as áreas”, explicou o vereador Jander.

“Minha gratidão ao vereador Jander Rocha e a todos os vereadores por essa honraria. Agradecer ao prefeito Flori pela presença e reforçar o nosso compromisso em seguir apoiando o município. Agora, a responsabilidade aumenta ainda mais: Sou uma cidadã vilhenense”, finalizou a deputada.