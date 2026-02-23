Paulistão e Carioca definem favoritos; demissão de Diniz; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 23/02/2026 às 08h10

Paulistão e Carioca definem favoritos em fim de semana de decisões. No Tabelinha: estadual pegando fogo e pesca esportiva.

Duelos emocionantes definem o Paulistão Casas Bahia 2026, enquanto clássicos e marcas históricas agitam o Carioca.

Paulistão - Às quartas de final do Paulistão terminaram em ritmo alucinante no domingo (22). O Novorizontino eliminou o Santos ao vencer por 2 a 1 com um gol heroico aos 51 minutos. Já no Canindé, o Corinthians sofreu, mas despachou a Portuguesa nos pênaltis por 8 a 7, após empate em 1 a 1.

Com os resultados, Novorizontino e Timão se juntam a Palmeiras e São Paulo na briga pelo título. Prepare o coração: as semifinais prometem!

O sábado (21) de quartas de final definiu os primeiros classificados. O São Paulo foi a Bragança e venceu o Massa Bruta por 2 a 1, com gols de Bobadilla e Lucas. Já em Barueri, o Palmeiras não deu chances ao Capivariano: 4 a 0, com direito a dois gols de Vitor Roque.

Enquanto o Tricolor quebrou a invencibilidade do Bragantino, o Alviverde segue firme em busca do seu 27º título. O Capivariano se despede com uma campanha histórica em seu retorno à elite do futebol Paulista.

Carioca - O Botafogo deu um passo importante rumo à final da Taça Rio. Jogando em Bacaxá, o Glorioso venceu o Boavista por 2 a 0, em noite que marcou a estreia oficial de Edenílson.

Com o triunfo, o Alvinegro abriu uma vantagem confortável: pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, sábado (28), no Nilton Santos, que ainda assim se classifica. O Boavista agora precisa de um milagre no Rio para reverter o placar.

O Fluminense saiu na frente na briga por uma vaga na final. Com gol de Kevin Serna, o time venceu o Vasco por 1 a 0 e agora joga pelo empate no Maracanã. A vitória teve um gosto especial de superação: o Flu segurou o resultado, após a expulsão de Bernal aos 18' do 2º tempo.

Pelo lado cruzmaltino, a derrota gerou novos protestos da torcida contra o técnico Fernando Diniz. À noite a diretoria anunciou a demissão de Diniz. O jogo de volta promete ser de alta tensão no Rio!

O Flamengo deu um passo gigante rumo à final do Carioca ao bater o Madureira por 3 a 0. A noite foi marcada por recordes: Arrascaeta marcou seu 100º gol pelo clube, tornando-se o primeiro estrangeiro a atingir o feito.

De La Cruz encerrou um longo jejum e Luiz Araújo fechou a conta com seu primeiro gol no ano. Com a vitória confortável na ida, o Rubro-Negro ganha paz e uma vantagem enorme para o duelo de volta.

Tabelinha Rondoniense

Rondoniense 2026 - Líder mantém 91% de aproveitamento enquanto o Rondoniense goleia no final de semana.

O Ji-Paraná segue impossível! No Biancão, o Galo da BR bateu o Barcelona-RO por 2 a 0, com dois gols de Palacios, e chegou aos 22 pontos. Na vice-liderança, o Guaporé venceu o Genus por 3 a 1 e segue na caça ao topo.

A rodada ainda teve o atropelo do Rondoniense, que goleou o União Cacoalense por 4 a 1 e se firmou no G4. Na parte de baixo, Genus e Cacoalense vivem drama contra o rebaixamento.

Pesca Esportiva - Atenção, pescadores! No dia 31 de maio, o Rio Machado será palco do 5º Torneio de Pesca Esportiva de Cacoal. Com largada na rampa Beira Rio às 9h, a disputa premiará quem fisgar o maior peixe.

Organizado pela ASDEC com apoio da Prefeitura, o evento exige embarcações documentadas e condutores habilitados. Além da competição, o foco é a integração e o turismo sustentável na região.

Inscrições e informações: (69) 99336-5964 ou @asdec.cacoal. Prepare o caniço e o anzol!