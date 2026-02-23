Videoarte “Secando a Vida” entra em fase final e terá exibições públicas em Vilhena e lançamento no YouTube

Por Assessoria

Publicada em 23/02/2026 às 09h50

A videoarte Secando a Vida, protagonizada pela artista Lu Rodrigues, está em fase final de produção e será apresentada ao público em uma série de exibições gratuitas em diferentes espaços de Vilhena, além de lançamento online no YouTube. A obra, que transita entre o teatro, a performance e o audiovisual, propõe uma reflexão sensível sobre memória, tempo e existência por meio de elementos simbólicos do cotidiano.

Na narrativa, Lu Rodrigues desenrola o fio da vida ao expor memórias em um varal do tempo, utilizando peças de roupas, objetos e documentos carregados de significado afetivo. A composição constrói a trajetória de um ser humano a partir de fragmentos pessoais, convidando o público a refletir sobre a efemeridade da vida, a passagem do tempo e a complexidade das histórias individuais.

A proposta artística conduz o espectador a observar não apenas os grandes acontecimentos, mas também os detalhes cotidianos que moldam a experiência humana. Ao reunir diferentes linguagens artísticas, a videoarte cria um espaço de contemplação e reconhecimento da beleza presente nas camadas mais íntimas da memória.

Cronograma de exibições

A videoarte será exibida em instituições educacionais e espaços sociais, ampliando o acesso à produção cultural local. Confira a programação:

2 de março, às 15h30 — Exibição no Lar do Idosos Maria Tereza da Lamarta

3 de março, às 20:30 — Exibição no CEEJA Centro de Educação de Jovens e Adultos

5 de março, às 19h30 — Exibição no campus Vilhena da Universidade Federal de Rondônia

7 de março, às 20h — Disponibilização online no YouTube, no canal @lurodrigues1151

Além das exibições presenciais, a disponibilização no YouTube permitirá que o público acompanhe a obra de forma acessível, ampliando o alcance da produção audiovisual rondoniense e fortalecendo o diálogo entre arte, memória e sociedade. Acompanhe também as redes sociais da obra para saber mais informações: @secandoavida.curta

PROJETO SELECIONADO PELO EDITAL N° 01/2024 - SEJUCEL - AUDIOVISUAL – BOLSAS PARA ARTES EM VÍDEO, POR MEIO DA LEI PAULO GUSTAVO DO Ministério da Cultura / Governo Federal, SEJUCEL-SIEC, Governo de Rondônia.