Ações de educação no trânsito são intensificadas durante campanha “Carnaval Seguro” 

Alinhada à mensagem nacional “Desacelere, seu bem maior é a vida”, as ações de educação no trânsito foram intensificadas e se concentraram na campanha “Carnaval Seguro”, desenvolvida pelo governo de Rondônia e implementada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), conforme diretrizes traçadas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) que, além da velocidade, trabalhou a combinação de bebida e direção como comportamento de risco.

Neste ano, a EPT inovou na forma de comunicar a mensagem utilizando pela primeira vez ações com performances teatrais que destacaram o mote “Curta o ritmo da festa, mas respeite o ritmo do trânsito”, com bom engajamento da sociedade. As mobilizações foram realizadas nos semáforos e no entorno do circuito do carnaval em Porto Velho, nas avenidas Pinheiro Machado, Jatuarana e, também em locais com maior concentração de sinistros, ou os chamados ‘pontos de calor’.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações implementadas são fundamentais, pois levam orientação e educação à população, com o objetivo de mudar comportamentos no trânsito e, com isso, reduzir sinistros.

Dentro destas medidas de segurança, também foram criados os pontos de Embarque e Desembarque de passageiros como forma de incentivar o uso do transporte público (transporte coletivo, táxis, mototáxis, aplicativos, etc.) como meio seguro para ida e volta das festas de Carnaval. No local, equipes de mobilização realizaram abordagens educativas, com entrega de bafômetros descartáveis e bandanas personalizadas, reforçando a importância de não misturar álcool e direção.

Segundo o agente de trânsito e coordenador das ações teatrais, Ruymar Pereira, as performances educativas mobilizaram a sociedade para a conscientização sobre o trânsito no período carnavalesco em vias públicas nos cruzamentos semaforizados. “A reação dos motoristas é imediata, com os atores recebendo aplausos de dentro dos veículos, buzinada de apoio e tendo a performance registrada em vídeo e fotos. Este retorno nos mostra que a mensagem de que álcool e direção não combinam, está sendo compreendida”, destacou.

O Detran-RO também levou para as ruas da Capital uma pesquisa de opinião com o objetivo de identificar pontos relevantes sobre os usuários do trânsito durante as festas, cujo objetivo foi analisar como os foliões avaliam temas relevantes sobre o trânsito, dentre eles o comportamento de beber e dirigir.

As equipes de educação de trânsito em todo estado, realizaram até o dia 19 de fevereiro, 313 ações. As ações realizadas por todas as regionais do Detran-RO compreenderam 42 blitzes educativas; 216 ações de mobilização; 20 ações de pesquisa; e 35 palestras educativas. Deste total, 67 ações foram desenvolvidas em Porto Velho, tendo atingido os mais diversos segmentos de público por meio de ações: