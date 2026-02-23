Porto Velho inicia vacinação em crianças nascidas na rede privadav

Por Taiana Mendonça

Publicada em 23/02/2026 às 11h35

As crianças que nasceram fora da rede pública de saúde deverão receber as vacinas BCG e Hepatite B na Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva, localizada na Rua Jacy Paraná, nº 1943 – Bairro Mato Grosso.

É mais uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Saúde para reforçar as ações de imunização. Os atendimentos iniciam a partir desta terça-feira (24),

Com a reorganização do fluxo de atendimento, o Centro de Imunização na Maternidade (CIME) continuará aplicando as vacinas apenas nos bebês que nascem na própria maternidade municipal. Já as crianças oriundas da rede privada deverão ser levadas pelos responsáveis até a Policlínica para receber as doses.

O atendimento para vacinação ocorrerá às terças e quintas-feiras, nos seguintes horários:

8h às 12h

13h às 17h

A BCG é fundamental para proteger contra formas graves de tuberculose, enquanto a vacina contra Hepatite B previne a infecção pelo vírus desde os primeiros dias de vida. Ambas integram o calendário nacional de imunização e são recomendadas logo após o nascimento.

Segundo Elizeth Gomes Pinto, gerente da Divisão de Imunização, a mudança visa qualificar o atendimento. “Essa reorganização permite otimizar o fluxo dentro da maternidade municipal e garantir que todos os recém-nascidos, continuem tendo acesso à vacinação de forma gratuita, segura e organizada”.

Documentos necessários:

* Certidão de nascimento;

* Cartão do SUS ou CPF;

* Documento oficial com foto do responsável.

A Secretaria orienta que os pais ou responsáveis fiquem atentos aos dias e horários de atendimento para garantir a aplicação das vacinas dentro do período recomendado.