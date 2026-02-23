Chuvas intensas isolam comunidades rurais e elevam nível de rios na região de Cacoal

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 23/02/2026 às 11h39

O fim de semana foi marcado por fortes chuvas em Cacoal (RO) e municípios da região, provocando alagamentos, comunidades isoladas e a elevação significativa do nível dos rios. Moradores das linhas 7, 8 e 5 estão entre os mais afetados, com relatos de dificuldades de acesso e prejuízos em áreas rurais.

Também há registros de grande volume de chuva em Ministro Andreazza, no distrito de Estrela de Rondônia — pertencente a Presidente Médici — além do município de Castanheiras, da zona rural de Rolim de Moura, da zona rural de Espigão do Oeste e de Pimenta Bueno.

De acordo com informações apuradas, os rios Melgaço e Apediá (rio Pimenta Bueno) apresentaram elevação e, ao se encontrarem, contribuem para o aumento do nível do rio Machado, que passa por Cacoal e também registrou subida no volume de água.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, em vários pontos da zona rural de Cacoal, pontes teriam sido arrastadas pela força das enxurradas, agravando o isolamento de moradores e produtores rurais de maneira geral.

Na área urbana de Cacoal, até o momento, não há registro oficial de alterações significativas. Ainda assim, há monitoramento em curso nos rios Tamarupa e Piarara.

A Defesa Civil deve emitir um posicionamento atualizado até a tarde desta segunda-feira, de 23 de fevereiro, enquanto a Prefeitura de Cacoal já teria determinado ações emergenciais por meio das Secretarias Municipais de Obras e de Agricultura em diversos pontos afetados.

Produtores rurais também relatam falta de energia elétrica e falhas na comunicação via internet em várias localidades do interior.