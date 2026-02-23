Deputado Ezequiel Neiva destina recurso para aquisição de trator em Alta Floresta do Oeste

Por Alexandre Almeida

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) disponibilizou recurso no valor de R$ 428 mil, por meio de emenda de bancada, para a aquisição de um trator que atenderá a Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas da Linha 142 (Asprorupe), no município de Alta Floresta D’Oeste. O investimento foi viabilizado após solicitação do vereador Nenão, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar na região.



Segundo o parlamentar, o recurso representa mais que a entrega de um equipamento, sendo um incentivo direto à produção rural e à geração de renda no campo. “Investir na agricultura familiar é investir na base da nossa economia. O pequeno produtor precisa de estrutura para produzir mais e melhor. Esse trator vai garantir mais agilidade no preparo da terra, aumento da produtividade e mais renda para as famílias de Alta Floresta D’Oeste”, destacou Ezequiel Neiva.



O deputado também ressaltou que os resultados são fruto do trabalho conjunto entre o mandato parlamentar, o governador, coronel Marcos Rocha (PSD), e o prefeito Gio Damo (União Brasil). “Temos uma parceria sólida com o Governo do Estado e com a Prefeitura Municipal. Quando Executivo e Legislativo caminham juntos, quem ganha é a população. Esse recurso é resultado dessa união de esforços em favor do homem e da mulher do campo”, afirmou o deputado.



Ezequiel Neiva reforçou ainda que seguirá priorizando ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia. “Nosso mandato tem compromisso com quem produz. Já destinamos diversos equipamentos e implementos para associações rurais em várias regiões do estado e vamos continuar trabalhando para garantir mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para os produtores rurais de Rondônia”, concluiu.



