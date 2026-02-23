Economicidade gera mais investimentos em Porto Velho

Por Augusto Soares

Publicada em 23/02/2026 às 12h02

A cidade de Porto Velho terá mais investimentos públicos em 2026. Com um trabalho coordenado entre secretarias, gestores e técnicos da administração municipal, a prefeitura conseguiu economizar mais de R$ 368 milhões em licitações no ano passado.

A iniciativa de zelo pelos recursos públicos e responsabilidade fiscal foi possível por meio do trabalho dos profissionais da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, Licitações e Convenios , atualmente Secretarias executivas (SMCL). Os valores economizados estão sendo investidos em diversos setores sociais, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

O impacto positivo nos cofres públicos contou com a liderança da titular da SGP, Euma Tourinho, que atualmente atua na defesa dos interesses do município em Brasília (DF).

“Logo no início da gestão, foi iniciado um amplo processo de reestruturação administrativa, com a criação de novos protocolos internos, reforço nos mecanismos de controle, fiscalização e compliance, além da organização de fluxos de trabalho mais eficientes. A equipe implantou mudanças estruturais que fortaleceram a governança e a transparência”, afirmou.

O que a prefeitura fez para alcançar esses resultados:

- Redução de custos com manutenção de veículos, priorizando a criação de estoque próprio de peças e a realização de reparos internos, evitando gastos excessivos com serviços terceirizados;

- Implantação e treinamento para uso de aplicativo de monitoramento de preços de combustíveis, permitindo abastecimento com menor valor diário e planejamento estratégico de rotas;

- Escuta ativa de servidores de todos os níveis hierárquicos, promovendo gestão participativa e aproveitamento de sugestões práticas para melhoria dos processos.

“As economias obtidas estão sendo convertidas em benefícios concretos para a população, como melhoria na estrutura das Unidades Básicas de Saúde, reforço na merenda escolar e ampliação de investimentos em áreas prioritárias, entre outros”, disse Euma Tourinho.

Mais investimentos sociais

A atual gestão da SGP, sob à gestão de Luciano Walério Lopes, mantém a diretriz de economizar para melhorar a qualidade de vida do cidadão. A missão central da pasta é assegurar que os recursos da própria administração sejam utilizados com eficiência, permitindo que áreas prioritárias como educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico e ações sociais recebam mais investimentos.

“Desde o início da gestão, foi implantada uma cultura de controle e economicidade. Um dos principais exemplos é a economia gerada na área de combustíveis. Em comparação a janeiro da gestão anterior, o município registrou redução de quase R$ 4 milhões nos gastos, recursos que podem ser aplicados diretamente em melhorias para a população”, afirmou ele.

A SGP também avança em novas estratégias para ampliar a eficiência administrativa. Entre os próximos passos está a implementação de um novo modelo de contrato para manutenção da frota de veículos municipal, com foco na redução de custos e na otimização dos serviços. O objetivo é gerar economia contínua e estrutural, fortalecendo a capacidade de investimento do Executivo Municipal.

A atuação da Superintendência é pautada pela responsabilidade fiscal e pela compreensão de que o recurso público pertence ao contribuinte. Por isso, as decisões são tomadas com base na transparência, na legalidade e no compromisso de prestar contas à sociedade.

De acordo com Luciano Walério Lopes a continuidade do trabalho da SGP em 2026 prevê o fortalecimento dos mecanismos de controle, com ampliação das medidas de economicidade e consolidação de uma gestão cada vez mais eficiente.

“O objetivo é ampliar as entregas e promover novas melhorias para a população da capital”, finalizou.

Captação de recursos

Além da economia de R$ 368 milhões, foram captados mais de R$ 111 milhões em recursos federais, pela Superintendência de Convênios, investidos em infraestrutura urbana, saúde, esporte e mobilidade, entre outras áreas.

Os resultados se traduzem em obras de drenagem, construção da Policlínica Municipal, pavimentação urbana e requalificação de espaços públicos e muitos outros trabalhos que estão impactando de maneira positiva na vida do cidadão.

Estão em andamento as obras de drenagem dos canais Tancredo Neves e Bate-Estaca, com aporte superior a R$ 90 milhões, fundamentais para a redução de alagamentos. Destaque também para a construção da Policlínica Municipal, vinculada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que ampliará os atendimentos especializados em saúde.

Além desses projetos, foram firmados convênios para pavimentação de vias, construção de quadras esportivas, revitalização de praças e melhorias em estradas vicinais, fortalecendo a infraestrutura urbana e rural do município.