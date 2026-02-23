Deputado Jean Mendonça reforça compromisso de trabalho em São Francisco do Guaporé

Por Assessoria

Publicada em 23/02/2026 às 11h44

Em recente visita ao município de São Francisco do Guaporé, o deputado Jean Mendonça (PL) foi recebido pelo prefeito Zé Wellington (PL). Durante sua agenda de trabalho, Mendonça se reuniu com empresários e lideranças locais, concedeu uma entrevista à rádio Rádio Clube FM 88.7 e fez uma breve prestação de contas de suas atividades na Assembleia Legislativa. Além do prefeito, também acompanharam o deputado, o ex-vereador e secretário municipal de esportes, Zé da Máquina, o secretário municipal de meio ambiente, Flávio Carequinha e o secretário adjunto de esporte, Paulo Henrique.

Questionado sobre temas controversos, como a privatização da BR-364 e a instituição de pedágios, o deputado não hesitou em afirmar que houve falta de transparência no processo que resultou na cobrança de um dos pedágios mais elevados do Brasil. "Desde o início defendi um debate transparente para que a população esteja informada de todas as etapas e implicações dessas decisões. Agora, fomos surpreendidos com essa cobrança abusiva sem nenhum investimento de melhoria na rodovia", enfatizou.

Mendonça também ressaltou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e reafirmou seu apoio à administração do prefeito Zé Wellington e à comunidade de São Francisco do Guaporé. "Nossa relação de trabalho e respeito com o prefeito Zé Wellington vem desde a época em que ele era vice-prefeito. Sempre tivemos essa parceria voltada para o desenvolvimento do nosso município", destacou o deputado.

Atendendo a uma solicitação do ex-vereador Cidão, o deputado liberou R$ 180 mil destinados à aquisição de um equipamento de ultrassom. O ex-vereador ressaltou a parceria contínua de Mendonça em atender as demandas da população local. "A compra desse ultrassom era uma antiga reivindicação da Secretaria Municipal de Saúde. Agora, poderemos oferecer esse serviço tão necessário aos pacientes da rede municipal", afirmou Cidão.

Por sua vez, o prefeito Zé Wellington enfatizou a importância da parceria com o deputado para enfrentar os desafios administrativos e implementar programas que melhorem a qualidade de vida dos moradores, tanto da cidade quanto da zona rural. "Com o apoio do deputado, podemos transformar nossos projetos em realidade e proporcionar um futuro melhor para nossa população", concluiu.

Texto: Carlos Henrique