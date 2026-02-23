Casos graves de síndromes respiratórias caem mais de 50% em PVH

Por Taiana Mendonça

Publicada em 23/02/2026 às 11h03

Os dados epidemiológicos de Porto Velho apresentam um cenário de queda significativa dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). No período de 1º de janeiro a 10 de fevereiro de 2026, o município registrou 65 casos.

E a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), continua o monitoramento rigoroso de todos os casos de síndromes respiratórias no município. A medida visa tranquilizar a população e combater informações imprecisas que circulam diante do surto gripal registrado no estado vizinho, o Acre.

Diferente do que pode sugerir o clima de alerta, os dados epidemiológicos de Porto Velho apresentam um cenário de queda significativa. No período de 1º de janeiro a 10 de fevereiro de 2026, o município registrou 65 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Esse número é consideravelmente menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a capital contabilizou 135 registros, representando uma redução de mais de 50% nas ocorrências graves.

Léo Moraes lembrou a importância da ação

O prefeito Léo Moraes lembrou a importância dessa ação. “Esses resultados mostram o trabalho em conjunto de nossas equipes e ao mesmo tempo, que nossas unidades de saúde estão preparadas para cuidar de cada paciente”, disse.

A secretária-adjunta da Semusa, Mariana Prado, explica que a rede municipal opera com unidades sentinelas, responsáveis pelo rastreamento constante dos vírus em circulação. “Nossas equipes estão em alerta devido à proximidade geográfica e ao fluxo de pessoas com o Acre, mas, até o momento, os vírus identificados em Porto Velho são sazonais, típicos desta época do ano. Não há motivo para pânico, mas sim para cuidado e prevenção”, ressalta.

Orientações e atendimento

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, orienta que a população procure as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) apenas em casos de sintomas agravados. Para sintomas leves, a recomendação é repouso e adoção da etiqueta respiratória. “Precisamos da colaboração de todos para que as UPAs foquem nos casos de urgência. Se os sintomas forem leves, o isolamento domiciliar e o repouso são as medidas mais eficazes para a recuperação e para evitar que o vírus se espalhe”, destacou.

Jaime Gazola orienta que a população procure as UPAs apenas em casos de sintomas agravados

Quando buscar uma unidade de saúde?

Dificuldade para respirar (falta de ar);

Febre alta persistente;

Cansaço extremo ou unhas/lábios arroxeados (cianose).

Para manter os números em queda e evitar a propagação de vírus, a Semusa reforça as medidas preventivas básicas:

Vacinação: manter o cartão de vacina atualizado contra Influenza e Covid-19;

Higiene: lavar as mãos com frequência e usar álcool em gel;

Uso de máscara: recomendado para quem apresenta qualquer sintoma gripal;

Etiqueta respiratória: cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar.