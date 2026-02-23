Pedro Fernandes solicita pavimentação da RO-140 e construção de ponte de concreto sobre o Rio Preto em Rio Crespo  

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 23/02/2026 às 09h38

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou indicação ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a elaboração dos projetos técnicos e a execução das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia RO-140, no trecho compreendido entre a RO-459 e a RO-205, no município de Rio Crespo, com extensão aproximada de 25 quilômetros.

O parlamentar também solicitou a elaboração dos projetos e a construção de uma ponte em concreto e aço sobre o Rio Preto, localizada no mesmo trecho da rodovia, visando garantir maior segurança e trafegabilidade à população.

A RO-140 é uma importante via de ligação regional, amplamente utilizada por produtores rurais, moradores e transportadores para o escoamento da produção agropecuária, transporte escolar, acesso a serviços públicos e deslocamento diário. Atualmente, a ausência de pavimentação e as limitações da estrutura existente, especialmente da travessia sobre o Rio Preto, têm gerado dificuldades significativas, principalmente no período chuvoso, com registro de atoleiros, erosões e riscos à segurança dos usuários.

Segundo o deputado, a pavimentação da rodovia e a construção de uma ponte definitiva em concreto representam investimentos estratégicos para o fortalecimento da economia local, redução de custos logísticos, melhoria da mobilidade regional e aumento da qualidade de vida da população.

Pedro Fernandes também destacou que o fortalecimento da RO-140 contribuirá para desafogar o tráfego da BR-364, que atualmente enfrenta intenso fluxo de veículos, trechos com buracos e a presença de pedágio, fatores que impactam diretamente motoristas, transportadores e o setor produtivo.

A consolidação de rotas alternativas seguras é, segundo o parlamentar, medida importante para melhorar a logística regional e ampliar a integração entre municípios. “A pavimentação da RO-140 e a construção da ponte sobre o Rio Preto são investimentos estratégicos para Rio Crespo e toda a região. Além de garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para produtores e moradores, essa rota também pode contribuir para desafogar a BR-364. Estamos falando de infraestrutura que gera desenvolvimento, integração regional e qualidade de vida para a população”, reforçou.



O deputado seguirá acompanhando a tramitação das indicações junto ao Executivo Estadual e ao DER, buscando viabilizar as obras e garantir infraestrutura adequada para impulsionar o desenvolvimento de Rio Crespo e região.