Irã está disposto a oferecer concessões nucleares aos EUA para evitar ataque, diz agência

Por G1

Publicada em 23/02/2026 às 10h41

O Irã sinalizou que pode aceitar concessões relativas ao seu programa nuclear para tentar evitar um ataque dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters neste domingo (22).

Uma autoridade iraniana disse à Reuters que Teerã considera enviar metade de seu urânio mais altamente enriquecido para fora do país, diluir o restante e participar da criação de um consórcio regional de enriquecimento — ideia que já foi proposta em anos de diplomacia relacionada ao Irã.

Além disso, o Irã ofereceu oportunidades para que empresas norte-americanas atuem como contratadas nas importantes indústrias de petróleo e gás do país, disse a autoridade.

Washington vê o enriquecimento dentro do Irã como um caminho potencial para armas nucleares. O Irã nega estar buscando armas nucleares e quer que seu direito de enriquecer urânio seja reconhecido.

Segundo o veículo, o país do Oriente Médio pede, em troca das concessões, o levantamento das sanções e o reconhecimento de seu direito de enriquecer urânio.

Essa é a primeira vez que o Irã oferece novas concessões desde o fim das negociações na semana passada, quando as partes pareciam distantes e caminhando para um conflito militar. Analistas afirmam que essa é a indicação de que Teerã busca manter a via diplomática aberta e evitar um grande ataque dos EUA.