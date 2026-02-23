Laerte Gomes confirma pagamento de mais de R$ 247 mil para fortalecer produtores rurais de Vale do Anari

Por Juliana Martins

Publicada em 23/02/2026 às 10h15

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o pagamento de R$ 247.906,00 para atender a Associação dos Produtores Rurais do Rio Anari (Aspira), no município de Vale do Anari. O recurso é fruto de emenda parlamentar de sua autoria e atende à solicitação apresentada pelo vereador Orlando Tropeiro.

De acordo com o parlamentar, o investimento será utilizado na aquisição de um trator agrícola, equipamento que irá fortalecer as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais associados, garantindo mais eficiência no preparo do solo, no plantio e na colheita.

Laerte destacou que apoiar o homem e a mulher do campo é uma das prioridades de seu mandato. “Esse recurso chega para fortalecer a agricultura familiar e dar melhores condições de trabalho aos produtores da Aspira. Atendemos ao pedido do vereador Orlando Tropeiro, que conhece de perto as necessidades da associação e nos apresentou essa demanda tão importante para Vale do Anari”, afirmou.

O deputado também ressaltou que investir no setor produtivo significa gerar renda, movimentar a economia local e promover o desenvolvimento do município. “Quando destinamos recursos para a agricultura, estamos investindo diretamente no crescimento da cidade e na qualidade de vida das famílias que vivem do campo”, completou.

O vereador Orlando Tropeiro agradeceu o empenho do parlamentar e destacou que o novo equipamento será fundamental para ampliar a produção e fortalecer a associação.

Com a confirmação do pagamento, a expectativa é que o trator seja adquirido em breve, garantindo mais estrutura e melhores condições de trabalho aos produtores rurais de Vale do Anari.