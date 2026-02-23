Semader realiza trabalhos de patrolamento e recuperação de estradas vicinais

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/02/2026 às 09h15

Neste sábado, 21 de fevereiro, a equipe da SEMADER está em campo levando melhorias aos quatro cantos do município. Os trabalhos incluem patrolamento e recuperação de estradas vicinais, serviços de drenagem para saída de água, recuperação de pontes e atendimento direto ao produtor rural com ações de porteira para dentro.

Mesmo com os desafios do período chuvoso, as equipes seguem firmes garantindo melhores condições de trafegabilidade e apoio ao homem do campo, fortalecendo a produção e o desenvolvimento rural.

A Prefeitura segue presente, trabalhando com dedicação por um Espigão cada dia melhor.