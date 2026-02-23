Ji-Paraná vence o Barcelona por 2 a 0 e reassume a liderança do Rondoniense

O Galo da BR continua cantando forte e mandando no terreiro, neste domingo Ji-Paraná recuperou a liderança do Rondoniense Sicredi e confirmou a boa fase no campeonato, com bom público no Biancão o Jipa venceu o Barcelona por 2 a 0, continua sem tomar gols e continua como a única equipe invicta na competição.
O grande destaque da oitava vitória do Jipa no ano, sete pelo Rondoniense uma na Copa do Brasil, foi o colombiano Juan Palacios, que marcou duas vezes desequilibrando a partida, somou quatro gols e levou o Ji-Paraná de volta a liderança do Rondoniense Sicredi. Mas na primeira etapa a partida foi prejudicada pela forte chuva que caiu no Biancão, deixando o gramado encharcado, dificultando o desempenho das equipes, que foram para o intervalo com o placar zerado.
Mas no segundo tempo o Ji-Paraná conseguiu ficar mais com a bola e pressionou a defesa do Barcelona, o primeiro gol saiu numa cobrança de pênlati, Juan Palacios pegou a bola e bateu com categoria, colocando o Jipa em vantagem, o segundo gol do colombiano e do Galo saiu no finalzinho da partida, aos 47 minutos Marquinhos Bala avançou pela esquerda entrou na área e cruzou para Palácios, ele dominou e girou e bateu no canto esquerdo do goleiro Evan. Juan Palácio tem 4 gols e é vice artilheiro do Rondoniense Sicredi. Com a vitória o Ji-Paraná volta a liderança com nove jogos disputados e dois pontos a mais que o vice-líder Gazin Porto Velho. Já o Barcelona se complica e fica a 4 pontos do Rondoniense que tem 14 e abre boa vantagem na briga pela última vaga para as finais da competição.
